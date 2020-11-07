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Главное - социальная дистанция: футболисты поучительно отпраздновали гол (видео)

Главное - социальная дистанция: футболисты поучительно отпраздновали гол (видео)
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм krcgenkofficial

В матче бельгийской "Лиги Жюпилер" (высший футбольный дивизион  страны, - прим. ред.) приключился забавный эпизод.

В поединке 11-го тура Генк принимал Эйлен. Встреча завершилась разгромом гостей со счетом 4:0, а два последних гола забил Тео Бонгонда. Бельгийский нападающий конголезского происхождения и его партнеры по команде весьма поучительно отпраздновали одно из взятий ворот, продемонстрировав, на сколько важна социальная дистанция в условиях пандемии коронавируса. Футболисты сымитировали рукопожатие, находясь на расстоянии друг от друга.

Видео данного празднования доступно в сети:

 
 
 
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How to celebrate Corona proof

Публикация от Pro League (@proleaguebe)

Эта победа позволила Генку (19 очков) подняться на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Лидирует в первенстве Шарлеруа (23 очка).

Ранее Телеграф сообщал, что футболист решил отпраздновать свой гол, закутавшись в рекламный тент.

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Все по теме:

Бельгия, Футбол, ФК Генк, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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