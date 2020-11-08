Поздний гол Миранчука принес Аталанте ничью с Интером (видео)

В воскресенье, 8 ноября, состоялся матч 7-го тура чемпионата Италии по футболу 2020/21. Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась ничьей 1:1.

На 58-й минуте Эшли Янг мягко навесил в чужую штрафную, где Лаутаро Мартинес исполнил идеальный удар головой - вратарь Аталанты Марко Спортьелло лишь наблюдал за полетом мяча. На 80-й минуте вышедший на замену Алексей Миранчук сравнял счет, бильярдным ударом отправив мяч в сетку ворот Хандановича.

Видео гола Лаутаро:

Видео гола Миранчука:

Отметим, украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский был заменен сразу же после пропущенного гола. Вместо украинца на поле появился россиянин Алексей Миранчук.

Это результат оставил Аталанту (13 очков) и Интер (12 очков) на 5-м и 6-м месте соответственно. В следующем туре бергамески отправятся в гости к Специи (21.11.20), а миланцы примут Торино (22.11.20).

Ранее Телеграф сообщал, что Ювентус оступился в Риме, хотя Роналду забил гол.