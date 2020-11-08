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Манчестер Сити и Ливерпуль раскатали ничью с двумя пенальти (видео)

Манчестер Сити и Ливерпуль раскатали ничью с двумя пенальти (видео)
Обновлено 20:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер mancity

В воскресенье, 8 ноября, Манчестер Сити принимал Ливерпуль в рамках центрального матча 8-го тура чемпионата Англии по футболу 2020/21. Встреча проходила на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме команды обменялись голами, а также пенальти, при чем Сити свой 11-метровый удар не реализовали (Кевин Де Брейне промахнулся по воротам, - прим. ред.). Открыл счет Мохаммед Салах на 13-й минуте, реализовавший пенальти, назначенный за фол Уокера. Отыгрались хозяева на 31-й минуте: Де Брейне прокинул мяч в штрафную, а Габриэль Жезус развернулся и замкнул передачу партнера.

Видео гола Салаха:

Видео гола Жезуса:

После этого матча Красные (17 очков) сохранили за собой третье место в турнирной таблице АПЛ, а Горожане (12 очков) поднялись на 11-ю позицию. В следующем туре мерсисайдцы примут Лестер Сити, а манчестерский коллектив отправится в гости к Тоттенхэму. Обе встречи запланированы на 21 ноября.

Ранее Телеграф сообщал, Манчестер Юнайтед в стартовом матче 8-го тура АПЛ в гостях переиграл Эвертон

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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