Скачать
Вторник, 10.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Бразильский мотогонщик угодил в смертельную аварию, вылетев с трассы (видео)
Бразильский мотогонщик угодил в смертельную аварию, вылетев с трассы (видео)
В украинском хоккее произошла мощная драка (видео)
В украинском хоккее произошла мощная драка (видео)
В Германии забили гол года: футболист попал в девятку "ударом скорпиона" (видео)
В Германии забили гол года: футболист попал в девятку "ударом скорпиона" (видео)
Пусть д**чит, как он хочет: Собчак встала на защиту Дзюбы из-за нашумевшего интимного видео
Пусть д**чит, как он хочет: Собчак встала на защиту Дзюбы из-за нашумевшего интимного видео

Ювентус хочет избавиться от Роналду

Ювентус хочет избавиться от Роналду
Обновлено 10:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм cristiano

Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду будет выставлен на трансфер. Об этом сообщает sport.es со ссылкой на журналиста Ромео Агрести.

Как сообщает источник, туринский суперклуб хочет отбить хотя-бы какую-то часть вложенных в КриРо средств (за него Юве выложил больше € 100 млн, - прим. ред.). Отмечается, что игрока выставят на трансферный рынок летом 2021 года. Для этого есть несколько причин. Во первых, у португальца самая большая зарплата в клубе (больше €30 млн) и в условиях пандемии коронавируса это становится большой головной болью для функционеров Старой Синьоры. Во-вторых, Криштиану брали для "скачка" в Лиге чемпионов, ведь на внутренней арене и без него дела у бьянконери обстоят хорошо. Но в еврокубках туринцы не могут составить высокой конкуренции в последние годы.

Контракт Ювентуса с 35-летний Роналду истекает летом 2022 года и, похоже, он покинет команду досрочно. Transfermarkt оценивает игрока в €60 млн. В текущем сезоне Криштиану забил 6 голов в 5 матчах и отдал одну голевую передачу.

Ранее Телеграф сообщал, что Роналду забил гол Лацио, но Юве не победил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ювентус хочет избавиться от Роналду
02 Лидер "Ман Сити" желает покинуть команду
03 В украинском хоккее произошла мощная драка (видео)
04 В Германии забили гол года: футболист попал в девятку "ударом скорпиона" (видео)
05 Артем Милевский по-прежнему может перейти в "Црвену Звезду"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь