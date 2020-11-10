Ювентус хочет избавиться от Роналду

Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду будет выставлен на трансфер. Об этом сообщает sport.es со ссылкой на журналиста Ромео Агрести.

Как сообщает источник, туринский суперклуб хочет отбить хотя-бы какую-то часть вложенных в КриРо средств (за него Юве выложил больше € 100 млн, - прим. ред.). Отмечается, что игрока выставят на трансферный рынок летом 2021 года. Для этого есть несколько причин. Во первых, у португальца самая большая зарплата в клубе (больше €30 млн) и в условиях пандемии коронавируса это становится большой головной болью для функционеров Старой Синьоры. Во-вторых, Криштиану брали для "скачка" в Лиге чемпионов, ведь на внутренней арене и без него дела у бьянконери обстоят хорошо. Но в еврокубках туринцы не могут составить высокой конкуренции в последние годы.

Контракт Ювентуса с 35-летний Роналду истекает летом 2022 года и, похоже, он покинет команду досрочно. Transfermarkt оценивает игрока в €60 млн. В текущем сезоне Криштиану забил 6 голов в 5 матчах и отдал одну голевую передачу.

Ранее Телеграф сообщал, что Роналду забил гол Лацио, но Юве не победил.