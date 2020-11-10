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Левандовски не сыграет с Украиной

Левандовски не сыграет с Украиной
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм _rl9

Лучший нападающий в истории сборной Польши, а также игрок года по версии УЕФА Роберт Левандовски не сыграет с Украиной. Об этом сообщает Футбол NEWS.

Поляк получит отдых от главного тренера национальной команды Ежи Бржечека. Также не выйдут на поле и все те игроки, которые на прошлой неделе выступали и чемпионатах стран, и в еврокубках.

"Те игроки, которые выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы и проводили много матчей на прошлой неделе будут отдыхать в игре с Украиной и это касается не только Роберта Левандовски. Как и в октябре мы будет прибегать к ротации. Вряд ли кто-то сыграет во всех трех ноябрьских поединках, но это будет зависит от кондиций игроков. Во всех матчах мы будем мотивированы только на победу, - заявил Ежи Бржечек на пресс-конференции.

Контрольная встреча Польша - Украина состоится в Хожуве 11 ноября. Ранее букмекеры дали прогноз на эту игру.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Польши, Футбол, Роберт Левандовски.

Автор:

Телеграф
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