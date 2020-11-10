Как на приставке: футбольное безумие в США попало на видео

В матче Чемпионшипа ЮСЛ (второй футбольный дивизион в США, - прим. ред.) приключился забавный эпизод.

Команда "Норт Каролина" из города Кэри проводила атаку, которая не увенчалась голом, однако позабавила всех, включая комментаторов встречи. Хозяева вышли в быструю атаку, несколько раз били по воротам и даже сотрясали каркас ворот, а мяч предательски просто не хотел залетать в сетку. Защищавшаяся команда также не блистала мастерством. В итоге зрители увидели курьезную ситуацию, которая редко случается на профессиональном уровне.

Видео с данным моментом оказалось в паблике 433, где пользователи отметили, что в США не умеют играть в футбол/соккер. За 14 часов данные кадры собрали более 600 тысяч лайков.

"FIFA (футбольный симулятор, - прим. ред.) не реальна говорили они", - гласит подпись к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram FIFA ain’t realistic, they said @uslchampionship Публикация от 433 (@433) 9 Ноя 2020 в 3:06 PST

Ранее Телеграф сообщал об удивительном голе из Бундеслиги, который забили "ударом скорпиона".