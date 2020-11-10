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Фенербахче начал новую охоту за Ярмоленко

Фенербахче начал новую охоту за Ярмоленко
Обновлено 16:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм yarmolenkoandrey

Вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко может оказаться в Фенербахче. Об этом сообщает fotomac

По информации источника, в услугах украинского хавбека лично заинтересован новый спортивный директор стамбульского клуба Эмре Белезоглу. Таким образом, Канарейки хотят укрепить линию атаки, заменив не оправдавшего надежд Эннера Валенсию. Уточняется, что сначала Канарейки возьмут украинца в аренду зимой 2021 года, а затем выкупят его летом.

В текущем сезоне АПЛ Андрей отыграл в 5-и матчах и результативными действиями не отмечался. При этом в Кубке английской лиги Ярмоленко сыграл три игры, забив 2 гола и отдав 3 ассиста. По информации transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в € 7,50 млн.

Ранее Телеграф сообщал, что Ярмоленко вместе со сборной Украины отправился в Польшу, где Желто-синие уже завтра, 11 ноября, проведут товарищеский поединок против местной команды.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Фенербахче, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол.

Автор:

Телеграф
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