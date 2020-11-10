Слон и моськи: сеть рассмешил супергол в Бельгии с изюминкой (видео)

15-летний бельгийский футболист Яспер Вербелен, играющий за детскую команду "Любек", забил феноменальный гол. Правда, на видеокадрах заметно, что игрок на две головы выше своих оппонентов-одногодок.

Видео с соло голом Вербелена вмиг стало хитом в сети и на портале "433" обрело дикую популярность. За два дня гол собрал больше миллиона лайков. "Если бы у Крауча и Марадоны был сын", - гласит сообщение под видео, намекая на супер рост тинейджера и его технику по сравнению с другими действующими лицами на видео.

Вербелен, подхватив мяч на бровке, прорвался в чужую штрафную, попутно обыграл полкоманды по несколько раз и забил феноменальный гол:

Посмотреть эту публикацию в Instagram If Crouch and Maradona had a son @jasper_verbelen_11 @smslubbeek Публикация от 433 (@433) 8 Ноя 2020 в 4:22 PST

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