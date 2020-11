Родной брат звезды футбола забил гол с центра поля (видео)

Представитель Национальной конференции (пятый по силе футбольный дивизион Англии, - прим. ред.) Стокпорт Каунти в первом раунде Кубка Англии огорчил представителя Лиги 1 (третий по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.) Рочдейл.

Первый гол в матче записал на свой счет Джон Руни, являющийся младшим братом знаменитого английского форварда Уэйна. Джону удался идеальный удар с центра поля на 7-й минуте поединка, который застал вратаря хозяев Гэвина Базуну врасплох.

Видео гола Джона Руни:

60 yards out

Goal of the Round @EmiratesFACup Second Round

Okay, we need to talk about this @johnroo1663 goal... #stockportcounty #EmiratesFACup pic.twitter.com/h0brkwxRc1

— Stockport County (@StockportCounty) November 8, 2020