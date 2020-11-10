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Родной брат звезды футбола забил гол с центра поля (видео)

Родной брат звезды футбола забил гол с центра поля (видео)
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Стокпорт Каунти

Представитель Национальной конференции (пятый по силе футбольный дивизион Англии, - прим. ред.) Стокпорт Каунти в первом раунде Кубка Англии огорчил представителя Лиги 1 (третий по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.) Рочдейл. 

Футбольное безумие в США попало на видео

Первый гол в матче записал на свой счет Джон Руни, являющийся младшим братом знаменитого английского форварда Уэйна. Джону удался идеальный удар с центра поля на 7-й минуте поединка, который застал вратаря хозяев Гэвина Базуну врасплох.

Видео гола Джона Руни:

В итоге встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2 и в следующий раунд турнира отправился именно Стокпорт Руни.

Видеообзор матча Рочдейл - Стокпорт Каунти:

Отметим Уэйн Руни также славится своим пушечным ударом и неоднократно поражал ворота соперников издали. К примеру, в июне 2019 года он отличился подобным голом в матче МЛС.

Ранее Телеграф сообщал о чудесном взятии ворот в Германии.

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Все по теме:

Футбол, Кубок Англии, Уэйн Руни, ФК Стокпорт Каунти, ФК Рочдейл.

Автор:

Телеграф
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