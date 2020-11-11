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Впервые в истории: женская бригада арбитров из Украины рассудит матч мужских сборных

Впервые в истории: женская бригада арбитров из Украины рассудит матч мужских сборных
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Украинская женская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги наций УЕФА дивизиона D Сан-Марино - Гибралтар. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Игра пройдет 14 ноября на стадионе "Серравалле" в Сан-Марино, начало встречи в 16:00 по киевскому времени. Екатерина Монзуль возглавила судейскую бригада, а на линиях ей будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Четвертым арбитром встречи назначена Анастасия Романюк

Отметим, данное назначение для украинских женщин является первым на уровне мужских сборных.

Бригада Екатерины Монзуль на данный момент высоко котируется в Украине и получает работу на все принципиальные встречи на внутренней арене. К примеру, Монзуль и Ко отсудили недавнее противостояние Динамо и Шахтера в УПЛ, которое не обошлось без удаления.

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Все по теме:

Футбол, Екатерина Монзуль, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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