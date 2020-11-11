Сборная Украины бита в Польше: видеообзор матча

В среду, 11 ноября, сборная Украины провела выездной товарищеский поединок с командой Польши. Встреча состоялась в Хожуве на стадионе "Сленск" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Сборная Украины владела ощутимым преимуществом в первом тайме, что вылилось в уйму моментов и даже пенальти, который заработал Ярмоленко. Однако Андрей промазал с 11-метровой отметки, а на 40-й минуте пришла расплата за расточительство. Лунин далеко вышел из ворот и неудачно вынес мяч прямо в ноги Зелиньски, который отпасовал на Кшиштофа Пентека, а тот издали попал по пустым воротам. В начале второго тайма вышедший на замену Якуб Модер фактически вторым своим касанием в игре удвоил преимущество хозяев.

Польша 2:0 Украина

Голы: Пентек 40', Модер 62'

Составы команд:

Сборная Польши: Скорупски, Гумны (Берешински, 78), Валукиевич, Бохневич, Рыбус (Реца, 79), Плачета (Шимански, 84), Клих, Гуральски (Линетти, 62), Зелиньски (Южвяк, 46), Милик (Модер, 62), Пьонтек

Сборная Украины: Лунин, Конопля (Бондарь, 63), Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Коваленко (Сидорчук, 76), Макаренко, Зинченко (Харатин, 56), Ярмоленко (Марлос, 46), Зубков (Цыганков, 46), Яремчук (Мораес, 46)

Телеграф напоминает, что уже в субботу, 14 ноября, подопечные Андрея Шевченко сыграют гостевой поединок 4-го тура Лиги наций УЕФА с Германией, а во вторник, 17 ноября, Желто-синие вновь на выезде проведут заключительный поединок группового раунда Лиги наций со Швейцарией.

Ранее Телеграф сообщал о желании Андрея Шевченко побороться за англичанина Макса Килмана, который выбирает между Украиной и Россией.