Нидерланды и Испания расписали мировую в товарищеском матче (видео)

В среду, 11 ноября, состоялся большой футбольный игровой день. Топовые европейские сборный проводили товарищеские поединки, в частности, в центральном матче сборная Нидерландов принимала соперника Украины по Лиге наций команду Испании. Встреча проходила на Амстердам-Арене и завершилась со счетом 1:1.

Испанцы вышли вперед в дебюте первого тайма усилиями Серхио Каналеса, который на 18-й минуте открыл счет ударом из пределов штрафной. Хозяева сравняли счет в дебюте второй половины. На 47-й минуте встречи Донни ван де Бек замкнул заброс партнера, который странным образом никто из испанцев не перехватил.

Напомним, 14 ноября испанцам предстоит игра 5-го тура Лиги наций УЕФА со Швейцарией, а 15 ноября в турнире сыграют и Оранжевые, которым будет противостоять Босния и Герцеговина.

Телеграф напоминает, что в параллельной игре Украина проиграла Польше из-за двух странных голов. На нашем сайте доступен видеообзор матча в Хожуве.