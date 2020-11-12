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Франция за три минуты сенсационно проиграла Финляндии (видео)

Франция за три минуты сенсационно проиграла Финляндии (видео)
01:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FrenchTeam

В среду, 11 ноября, сборная Франции в рамках товарищеского матча принимала команду Финляндии. Встреча, проходившая в пригороде Парижа на стадионе "Стад де Франс", завершилась сенсационным поражением чемпионов мира со счетом 0:2.

Оба гола финны забили в первом тайме, причем сделали они это с интервалов в три минуты. На 28-й минуте поединка Маркус Форсс реализовал выход один на один, а через три минуты Онни Валакари невероятным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Манданды.

Видео гола Форсса:

Видео гола Валакари:

 

Уже в субботу, 14 ноября, французам предстоит принципиальный поединок Лиги наций УЕФА с командой Португалии.

Телеграф напоминает, что в центральном матче игрового дня сборные Нидерландов и Испании сыграли вничью.

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Все по теме:

Сборная Франции, Футбол, Сборная Финляндии.

Автор:

Телеграф
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