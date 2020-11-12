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Отбор на Евро-2020: где и во сколько смотреть стыковые матчи 12 ноября

Отбор на Евро-2020: где и во сколько смотреть стыковые матчи 12 ноября
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер footballiceland

В четверг, 12 ноября, определятся последние четыре участника финального турнира грядущего чемпионата Европы по футболу. В финал стыковых матчей отбора попали 8 сборных, которые и разыграют заветные путевки. К слову, в матче Грузия - Северная Македония определится последний соперник по группе сборной Украины, которая уже давно обеспечила себе выход на Евро-2020.

Расписание матчей отбора на Евро-2020 за 12 ноября:

  • 19:00 Грузия - Северная Македония - Футбол 2
  • 21:45 Венгрия - Исландия - Футбол 1
  • 21:45 Северная Ирландия - Словакия 
  • 21:45 Сербия - Шотландия - Футбол 2

Кроме то, за ходом всех матчей в режиме-live в сети можно будет следить на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.)

Евро-2020 должно пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. В финальном турнире примут участие 24 сборные, которые будут разделены на группы по 4 команды. Впервые чемпионат Европы планируют провести в 12 городах, в 11 странах. Такой формат турнира, похоже, станет единичным случаем. Затем чемпионат Европы вернется к прежнему формату проведения в одной-двух странах.

Ранее Телеграф сообщал о результатах футбольных матчей за 11 ноября.

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Футбол, Евро-2020, Отбор на Евро-2020.

Автор:

Телеграф
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