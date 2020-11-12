Футбол: результаты товарищеских матчей 11 ноября

В среду, 11 ноября, в Европе состоялся большой игровой день. Были сыграны 19 поединков, в частности, сборная Украины провела гостевой матч с Польшей. В центральной встрече игрового дня Нидерланды и Испания победителя не выявили. Стоит также отметить неожиданное поражение Франции от Финляндии, а также дежурную победу Германии над Чехией. С другими результатами игр 11 ноября можно ознакомиться ниже.

Результаты товарищеских матчей за 11 ноября:

Греция - Кипр 2:1

- Кипр 2:1 Албания - Косово 2:1

- Косово 2:1 Литва - Фарерские острова 2:1

- Фарерские острова 2:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0

- Лихтенштейн 3:0 Румыния - Беларусь 5:3

- Беларусь 5:3 Сан-Марино - Латвия 0:3

0:3 Черногория - Казахстан 0:0

Болгария - Гибралтар 3:0

- Гибралтар 3:0 Турция - Хорватия 3:3

Дания - Швеция 2:0

- Швеция 2:0 Люксембург - Австрия 0:3

0:3 Бельгия - Швейцария 2:1

- Швейцария 2:1 Германия - Чехия 1:0

- Чехия 1:0 Италия - Эстония 4:0

- Эстония 4:0 Нидерланды - Испания 1:1

Польша - Украина 2:0

- Украина 2:0 Португалия - Андорра 7:0

- Андорра 7:0 Словения - Азербайджан 0:0

Франция - Финляндия 0:2

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже успел дать первый комментарий после матча с Польшей, объяснив нелепую ошибку вратаря Лунина.