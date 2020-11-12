Футбол: результаты товарищеских матчей 11 ноября

В среду, 11 ноября, в Европе состоялся большой игровой день. Были сыграны 19 поединков, в частности, сборная Украины провела гостевой матч с Польшей. В центральной встрече игрового дня Нидерланды и Испания победителя не выявили. Стоит также отметить неожиданное поражение Франции от Финляндии, а также дежурную победу Германии над Чехией. С другими результатами игр 11 ноября можно ознакомиться ниже.
Результаты товарищеских матчей за 11 ноября:
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже успел дать первый комментарий после матча с Польшей, объяснив нелепую ошибку вратаря Лунина.