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Футбол: результаты товарищеских матчей 11 ноября

Футбол: результаты товарищеских матчей 11 ноября
Обновлено 02:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FrenchTeam

В среду, 11 ноября, в Европе состоялся большой игровой день. Были сыграны 19 поединков, в частности, сборная Украины провела гостевой матч с Польшей. В центральной встрече игрового дня Нидерланды и Испания победителя не выявили. Стоит также отметить неожиданное поражение Франции от Финляндии, а также дежурную победу Германии над Чехией. С другими результатами игр 11 ноября можно ознакомиться ниже. 

Результаты товарищеских матчей за 11 ноября:

  • Греция - Кипр 2:1
  • Албания - Косово 2:1
  • Литва - Фарерские острова 2:1
  • Мальта - Лихтенштейн 3:0
  • Румыния - Беларусь 5:3
  • Сан-Марино - Латвия 0:3
  • Черногория - Казахстан 0:0
  • Болгария - Гибралтар 3:0
  • Турция - Хорватия 3:3
  • Дания - Швеция 2:0
  • Люксембург - Австрия 0:3
  • Бельгия - Швейцария 2:1
  • Германия - Чехия 1:0
  • Италия - Эстония 4:0
  • Нидерланды - Испания 1:1
  • Польша - Украина 2:0
  • Португалия - Андорра 7:0
  • Словения - Азербайджан 0:0
  • Франция - Финляндия 0:2

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже успел дать первый комментарий после матча с Польшей, объяснив нелепую ошибку вратаря Лунина. 

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Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Испании, Сборная Португалии, Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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