Шевченко объяснил вратарский ляп Лунина состоянием газона (Видео)

Сборная Украины потерпела болезненное поражение в товарищеском матче с Польшей. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после игры, отвечая на вопрос про ошибку Лунина (первый гол в игре был забит после странных действий украинского вратаря, - прим. ред.), заявил, что все ошибаются и он все равно будет рассматривать Андрея как игрока обоймы сборной.

"Что касается ошибки Лунина? Все ошибаются. У него срезался мяч. Тем более качество поля сегодня для нашей игры не совсем соответствовало уровню. Здесь есть определенная проблема, поэтому нам немножко тяжело было играть на этом поле. Контролировать мяч было тяжелей, поле было не совсем хорошего качества. Из-за этого, наверное, Лунин и ошибся", - заявил Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

Что касается всего матча, то наставник остался доволен содержанием игры.

"Я доволен игрой, доволен игроками, который вышли на поле. Особой драмы из-за поражения делать не стоит", - считает Шевченко.

Полное видео пресс-конференции Андрея Шевченко после игры с Польшей:

Отметим, следующий соперник сборной Украины в Лиге наций команда Германии добыла минимальную победу над Чехией. Игра Германия - Украина состоится уже в ближайшую субботу, 14 ноября.