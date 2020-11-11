Лунин пропустил от Польши курьезный гол в стиле Шовковского (видео)

Сборная Украины в данные минуты играет на выезде товарищеский поединок с командой Польши. После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев.

На 40-й минуте поединка поляки вышли вперед усилиями Кшиштофа Пентека. Форвард Герты забил гол после глупейшей ошибки вратаря Андрея Лунина, который подарил мяч Зелиньски, что затем привело к удару Пентека по пустым воротам.

Видео гола Пентека:

Данный пропущенный мяч напомнил украинцам о голе в ворота Александра Шовковского в матче со Словенией.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о возможной натурализации англичанина Килмана.