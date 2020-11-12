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Легкой прогулки не получилось: Германия перед Украиной обыграла Чехию (видео)

Легкой прогулки не получилось: Германия перед Украиной обыграла Чехию (видео)
Обновлено 00:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер dfb_team_en

В среду, 11 ноября, сборная Германии в рамках товарищеского матча принимала команду Чехии. Встреча, проходившая на "Ред Булл Арене" в Лейпциге, завершилась минимальной победой немцев со счетом 1:0.

Единственный гол в игре был забит на 13-й минуте усилиями Луки Вальдшмидта, который в атаке вторым темпом замкнул прострел Филиппа Макса с левого фланга. 

Телеграф напоминает, что сборной Германии уже в эту субботу, 14 ноября, предстоит сыграть матч 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА с Украиной. Отметим, Желто-синие в среду в параллельном поединке пропустили два гола от Польши. У нас на сайте доступен видеообзор этой встречи.

Ранее Телеграф сообщал, что в центральной встрече игрового дня Нидерланды и Испания раскатали ничью.

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Все по теме:

Сборная Германии, Сборная Чехии, Футбол.

Автор:

Телеграф
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