Легкой прогулки не получилось: Германия перед Украиной обыграла Чехию (видео)

В среду, 11 ноября, сборная Германии в рамках товарищеского матча принимала команду Чехии. Встреча, проходившая на "Ред Булл Арене" в Лейпциге, завершилась минимальной победой немцев со счетом 1:0.

Единственный гол в игре был забит на 13-й минуте усилиями Луки Вальдшмидта, который в атаке вторым темпом замкнул прострел Филиппа Макса с левого фланга.

Телеграф напоминает, что сборной Германии уже в эту субботу, 14 ноября, предстоит сыграть матч 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА с Украиной. Отметим, Желто-синие в среду в параллельном поединке пропустили два гола от Польши. У нас на сайте доступен видеообзор этой встречи.

Ранее Телеграф сообщал, что в центральной встрече игрового дня Нидерланды и Испания раскатали ничью.