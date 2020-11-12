Экс-динамовец Вида получил положительный результат теста на COVID-19 прямо во время матча

Удивительный инцидент произошел во время товарищеского матча Турция - Хорватия. Встреча проходила 11 ноября в Стамбуле на "Водафон-Арене" и завершилась со счетом 3:3.

После полуночи (по местному времени) медицинская служба сборной Хорватии получила информацию, что один из игроков основной команды сдал положительный тест на COVID-19. "Счастливчиком" оказался бывший игрок киевского Динамо Домагой Вида. На момент получения данной информации главный тренер Клетчастых уже заменил игрока, который провел на поле 45 минут, поэтому врачи сборной без проблем отправили центрбека на самоизоляцию. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Хорватии.

Отметим, тестирование Виды в понедельник, 9 ноября, дало отрицательный результат. А положительный результат показал тест в день матча с Турцией, который делали согласно протоколу специально для грядущего поединка Хорватии со Швецией. По информации источника, сборная Хорватии не нарушала медицинский протокол УЕФА, а Домагой на некоторое время останется на самоизоляции в Стамбуле. Вся остальная команда хорватов отправилась в Швецию, где 14 ноября проведет встречу с местной командой в рамках 5-го тура Лиги наций.

Видеообзор матча Турция - Хорватия:

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