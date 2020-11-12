Карантин выходного дня: что будет с футбольными матчами

11 ноября Кабинет министров Украины ввел карантин выходного дня. При этом запрещается проведение любых массовых мероприятий в выходные дни, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Однако по словам, президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко, данная инициатива не затронет футбол.

"Карантин выходного дня, который начинает действовать с 14 ноября, не помешает проведению матчей чемпионата Украины. На прошлой неделе УАФ, УПЛ и ПФЛ договорились с министром охраны здоровья Максимом Степановым о возможности продолжения футбольных соревнований в УПЛ, Первой и Второй лигах до конца года", - написал Павелко в своем facebook.

Также функционер отметил, что все поединки будут проходить без зрителей, ведь здоровье болельщиков - прежде всего. Кроме того, Минздрав разрешил проведение футбольных матчей в населенных пунктах, которые находятся в "красной" зоне. Это, по словам Павелко, сильно уменьшит затраты клубов на транспортировку.

"Делаем все возможно для защиты футбола от пандемии", - добавил Павелко.

Телеграф напоминает, что в среду, 11 ноября, сборная Украины по футболу провела товарищеский поединок с командой Польши. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.