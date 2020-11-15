Гол Канте принес Франции победу над Португалией: видеообзор матча Лиги наций

В центральном матче 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА Португалия принимала Францию. Встреча, проходившая на "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне, завершилась минимальной победой гостей о счетом 0:1.

Единственный гол записал на свой счет полузащитник Н'Голо Канте, который на 53-й минуте удачно сыграл на добивании.

Этот успех вывел действующих чемпионов мира в раунд плей-офф, а действующие чемпионы Европы довольствуются лишь вторым местом. В следующем туре Франция примет Швецию, а Португалия отправится в гости к хорватам. Обе игры состоятся во вторник 17 ноября и станут определяющими в борьбе за 3-е место в квартете.

Турнирное положение команд:

Телеграф напоминает, что в параллельном матче сборная Украины дала бой Германии, но уступила.