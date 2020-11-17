Милан некому возглавить в ближайшем матче Серии А из-за коронавируса

Помощник главного тренера Милана Стефано Пиоли Джакомо Мурелли сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Россонери.

По информации источника, ассистент Пиоли находился на самоизоляции еще с субботы после положительного результата тестирования главного тренера команды. Что касается, коуча Милана, то его болезнь еще раз подтвердили с помощью молекулярного мазка.

Таким образом, главный тренер и его помощник не смогут вывести команду на важнейший гостевой матч 8-го тура чемпионата Италии по футболу с Наполи. Встреча в Неаполе намечена на 22 ноября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Телеграф напоминает, что Милан начал выступление в Серии А 2020/21 лучше всех и закономерно занимает первое место с 17 очками в активе, Наполи идет третьим с 14 баллами.

Ранее Телеграф рассказывал об удивительном голе Ибрагимовича в матче с Удинезе.