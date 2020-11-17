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Милан некому возглавить в ближайшем матче Серии А из-за коронавируса

Милан некому возглавить в ближайшем матче Серии А из-за коронавируса
Обновлено 13:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Милан

Помощник главного тренера Милана Стефано Пиоли Джакомо Мурелли сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Россонери.

По информации источника, ассистент Пиоли находился на самоизоляции еще с субботы после положительного результата тестирования главного тренера команды. Что касается, коуча Милана, то его болезнь еще раз подтвердили с помощью молекулярного мазка. 

Таким образом, главный тренер и его помощник не смогут вывести команду на важнейший гостевой матч 8-го тура чемпионата Италии по футболу с Наполи. Встреча в Неаполе намечена на 22 ноября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Телеграф напоминает, что Милан начал выступление в Серии А 2020/21 лучше всех и закономерно занимает первое место с 17 очками в активе, Наполи идет третьим с 14  баллами.

Ранее Телеграф рассказывал об удивительном голе Ибрагимовича в матче с Удинезе.

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Все по теме:

ФК Милан, Серия А, Футбол, Стефано Пиоли, Джакомо Мурелл.

Автор:

Телеграф
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