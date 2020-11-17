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В матче Лиги наций забили гол с центра поля прямо после розыгрыша мяча (видео)

В матче Лиги наций забили гол с центра поля прямо после розыгрыша мяча (видео)
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Казахстан в 5-м туре Лиги наций УЕФА в гостях уступил команде Албании со счетом 3:1.

Несмотря на поражение, полузащитник Кайрата и сборной Казахстана Айбол Абикен надолго запомнит эту игру, ведь он сумел забить весьма редкий гол для профессионального футболиста - ударом с центра поля. После второго пропущенного гола гости разыграли мяч с центра поля и Абикен решился на удар с центрального круга, который застал врасплох албанского вратаря Беришу.

Видео гола Айбол Абике - в обзоре матча Албания - Казахстан:

Это поражение отбросило Казахстан на последнее место в квартете С4 и теперь казахи рискуют вылететь в дивизион D, а вот Албания продолжает вести борьбу за повышение в Лиге наций.

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Сборная Казахстана, Футбол, Сборная Албании, Гол.

Автор:

Телеграф
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