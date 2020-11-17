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Основной форвард Динамо заразился коронавирусом в сборной

Основной форвард Динамо заразился коронавирусом в сборной
Обновлено 19:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер flf_lu

Коронавирус разбушевался и в стане многих национальных сборных стали появляться инфицированные футболисты.

Накануне матча 6-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА Люксембург - Азербайджан в стане хозяев сообщили о двух случаях заражения коронавирусом, в частности положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Динамо Жерсон Роддригес. Кроме него коронавирус подхватил и вратарь Антони Морис. Об этом сообщает Федерация футбола Люксембурга в twitter.

Таким образом, Родригес пропустит не только важнейший матч сборной в дивизионе С, но и грядущие поединки киевлян в УПЛ (с Ингульцом 21 ноября) и Лиге чемпионов (с Барселоной 24 ноября).

В Динамо продолжает бушевать пандемия коронавируса и Родригес стал очередным футболистом киевлян с COVID-19. На данный момент коронавирусом болеют Руслан Нещерет, Александр Сирота, Артем Шабанов, Виктор Цыганков, Александр Андриевский и Сергей Сидорчук. Уже успели выздороветь: Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.

Ранее Телеграф сообщал о катастрофической ситуации с коронавирусом в сборной Украины, что привело к отмене матча Лиги наций со Швейцарией.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Лига Наций УЕФА, Сборная Люксембурга, Covid-19, Жерсон Роддригес.

Автор:

Телеграф
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