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Лига наций: где и когда смотреть матчи 18 ноября

Лига наций: где и когда смотреть матчи 18 ноября
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер azzurri

В среду, 18 ноября,  в Лиге наций УЕФА состоится большой игровой день - будут сыграны 18 поединков шестого тура группового раунда. В дивизионе А первой группы болельщиков ожидает очное противостояние за раунд плей-офф между Бельгией и Данией. Кроме того, во второй группе высшего дивизиона за единственную путевку в финал четырех поборются сразу три команды: Польша, Нидерланды и Италия. С расписанием остальных матчей дня можно ознакомиться ниже.

Расписание матчей Лиги наций за 18 ноября:

Лига наций УЕФА - Лига А

  • 21:45 Англия - Исландия - Футбол 2
  • 21:45 Бельгия - Дания
  • 21:45 Босния и Герцеговина - Италия - Футбол 3
  • 21:45 Польша - Нидерланды - Футбол 1

Лига наций УЕФА - Лига B

  • 21:45 Австрия - Норвегия
  • 21:45 Венгрия - Турция
  • 21:45 Израиль - Шотландия
  • 21:45 Ирландия - Болгария
  • 21:45 Северная Ирландия - Румыния
  • 21:45 Сербия - Россия
  • 21:45 Уэльс - Финляндия
  • 21:45 Чехия - Словакия

Лига наций УЕФА - Лига C

  • 17:00 Албания - Беларусь - Футбол 3
  • 17:00 Казахстан - Литва - Футбол 2
  • 19:00 Армения - Северная Македония - Футбол 1
  • 19:00 Грузия - Эстония - Футбол 2
  • 21:45 Греция - Словения
  • 21:45 Косово - Молдова

Отметим, все игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Телеграф напоминает, что во вторник, 17 ноября, по итогам матчей 6-го тура Лиги наций, в частности, определился второй участник финала четырех. На нашем сайте доступны все видеообзоры этих поединков.

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Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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