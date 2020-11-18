Лига наций: где и когда смотреть матчи 18 ноября

В среду, 18 ноября, в Лиге наций УЕФА состоится большой игровой день - будут сыграны 18 поединков шестого тура группового раунда. В дивизионе А первой группы болельщиков ожидает очное противостояние за раунд плей-офф между Бельгией и Данией. Кроме того, во второй группе высшего дивизиона за единственную путевку в финал четырех поборются сразу три команды: Польша, Нидерланды и Италия. С расписанием остальных матчей дня можно ознакомиться ниже.

Расписание матчей Лиги наций за 18 ноября:

Лига наций УЕФА - Лига А

21:45 Англия - Исландия - Футбол 2

21:45 Бельгия - Дания

21:45 Босния и Герцеговина - Италия - Футбол 3

21:45 Польша - Нидерланды - Футбол 1

Лига наций УЕФА - Лига B

21:45 Австрия - Норвегия

21:45 Венгрия - Турция

21:45 Израиль - Шотландия

21:45 Ирландия - Болгария

21:45 Северная Ирландия - Румыния

21:45 Сербия - Россия

21:45 Уэльс - Финляндия

21:45 Чехия - Словакия

Лига наций УЕФА - Лига C

17:00 Албания - Беларусь - Футбол 3

17:00 Казахстан - Литва - Футбол 2

19:00 Армения - Северная Македония - Футбол 1

19:00 Грузия - Эстония - Футбол 2

21:45 Греция - Словения

21:45 Косово - Молдова

Отметим, все игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Телеграф напоминает, что во вторник, 17 ноября, по итогам матчей 6-го тура Лиги наций, в частности, определился второй участник финала четырех. На нашем сайте доступны все видеообзоры этих поединков.