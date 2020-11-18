Лига наций: где и когда смотреть матчи 18 ноября

В среду, 18 ноября, в Лиге наций УЕФА состоится большой игровой день - будут сыграны 18 поединков шестого тура группового раунда. В дивизионе А первой группы болельщиков ожидает очное противостояние за раунд плей-офф между Бельгией и Данией. Кроме того, во второй группе высшего дивизиона за единственную путевку в финал четырех поборются сразу три команды: Польша, Нидерланды и Италия. С расписанием остальных матчей дня можно ознакомиться ниже.
Расписание матчей Лиги наций за 18 ноября:
Лига наций УЕФА - Лига А
Лига наций УЕФА - Лига B
Лига наций УЕФА - Лига C
Отметим, все игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).
Телеграф напоминает, что во вторник, 17 ноября, по итогам матчей 6-го тура Лиги наций, в частности, определился второй участник финала четырех. На нашем сайте доступны все видеообзоры этих поединков.