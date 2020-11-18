Лига наций: результаты матчей 17 ноября (видео)

Во вторник, 17 ноября, в Лиге наций УЕФА стартовали матчи 6-го тура группового раунда. В дивизионе А не обошлось без сенсации. Сборная Испании нанесла Германии невероятное поражение со счетом 6:0 и вышла в финал четырех. Также стоит отметить минимальную победу Португалии над Хорватией на последних минутах и успех действующих чемпионов мира в игре со Швецией. С результатами и видеообзорами остальных матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей Лиги наций за 17 ноября:

Лига наций УЕФА - Лига А

Группа 4

Испания - Германия 6:0

Группа 3

Франция - Швеция 4:2

Хорватия - Португалия 2:3

Лига наций УЕФА - Лига C

Группа 1

Люксембург - Азербайджан 0:0

Черногория - Кипр 4:0

Лига наций УЕФА - Лига D

Группа 1

Андорра - Латвия 0:5

Мальта - Фарерские острова 1:1

Группа 2

Гибралтар - Лихтенштейн 1:1

Телеграф напоминает, что 17 ноября должен был состояться еще один поединок 6-го тура - Швейцария - Украина, однако по решению властей в связи с коронавирусом в сборной Украины было решено отправить команду Андрея Шевченко на карантин и отменить встречу. Судьбу поединка решит УЕФА.