Лига наций: результаты матчей 17 ноября (видео)

Во вторник, 17 ноября, в Лиге наций УЕФА стартовали матчи 6-го тура группового раунда. В дивизионе А не обошлось без сенсации. Сборная Испании нанесла Германии невероятное поражение со счетом 6:0 и вышла в финал четырех. Также стоит отметить минимальную победу Португалии над Хорватией на последних минутах и успех действующих чемпионов мира в игре со Швецией. С результатами и видеообзорами остальных матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей Лиги наций за 17 ноября:
Лига наций УЕФА - Лига А
Группа 4
Испания - Германия 6:0
Группа 3
Франция - Швеция 4:2
Хорватия - Португалия 2:3
Лига наций УЕФА - Лига C
Группа 1
Люксембург - Азербайджан 0:0
Черногория - Кипр 4:0
Лига наций УЕФА - Лига D
Группа 1
Андорра - Латвия 0:5
Мальта - Фарерские острова 1:1
Группа 2
Гибралтар - Лихтенштейн 1:1
Телеграф напоминает, что 17 ноября должен был состояться еще один поединок 6-го тура - Швейцария - Украина, однако по решению властей в связи с коронавирусом в сборной Украины было решено отправить команду Андрея Шевченко на карантин и отменить встречу. Судьбу поединка решит УЕФА.