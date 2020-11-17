Испания нанесла Германии сокрушительное поражение в Лиге наций: видеообзор матча

Во вторник, 17 ноября, сборная Испании в рамках заключительного матча группового раунда Лиги наций УЕФА принимала команду Германии. Встреча, проходившая на "Эстадио Ла Картуха Де Севиль", завершилась невероятной победой хозяев со счетом 6:0.

В первом тайме чемпионы мира 2010 года показали чемпионам мира 2014 года невероятную нацеленность на результат, что вылилось в три забитых гола, а также одно отмененное взятие ворот. За хозяев отметились Альваро Мората, Ферран Торрес и Родри. Примечательно, что два гола были забиты непосредственно после удара головой, а еще один мяч был забит после попадания Ольмо головой в перекладину.

Во втором тайме испанцы и не думали останавливаться, что привело к еще двум гола Феррана Торреса, который в итоге оформил хет-трик. К слову, вышедший на замену Фабиан Руис сделал хет-трик из ассистов. А последний гвоздь в гроб Германии вбил вышедший на замену Оярсабаль.

Испания 6:0 Германия

Голы: Мората 17', Ферран Торрес 33', 55' 71', Родри 38', Оярсабаль 89'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео второго гола Феррана Торреса:

Видео третьего гола Феррана Торреса:

Видео гола Оярсабаля:

Телеграф напоминает, что в этом поединке разыгрывалась единственная путевка из группы А4 в раунд плей-офф Лиги наций УЕФА. В итоге в следующий раунд турнира пробилась сборная Испании.

Турнирное положение команд:

Отметим, второй матч в квартете "4" Швейцария - Украина не состоялся из-за коронавируса в команде Андрея Шевченко. В УЕФА уже прокомментировали данную ситуацию.