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Испания нанесла Германии сокрушительное поражение в Лиге наций: видеообзор матча

Испания нанесла Германии сокрушительное поражение в Лиге наций: видеообзор матча
23:40 Вт, 17 Ноябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер SeFutbol

Во вторник, 17 ноября, сборная Испании в рамках заключительного матча группового раунда Лиги наций УЕФА принимала команду Германии. Встреча, проходившая на "Эстадио Ла Картуха Де Севиль", завершилась невероятной победой хозяев со счетом 6:0.

В первом тайме чемпионы мира 2010 года показали чемпионам мира 2014 года невероятную нацеленность на результат, что вылилось в три забитых гола, а также одно отмененное взятие ворот. За хозяев отметились Альваро Мората, Ферран Торрес и Родри. Примечательно, что два гола были забиты непосредственно после удара головой, а еще один мяч был забит после попадания Ольмо головой в перекладину.

Во втором тайме испанцы и не думали останавливаться, что привело к еще двум гола Феррана Торреса, который в итоге оформил хет-трик. К слову, вышедший на замену Фабиан Руис сделал хет-трик из ассистов. А последний гвоздь в гроб Германии вбил вышедший на замену Оярсабаль

Испания 6:0 Германия

Голы: Мората 17', Ферран Торрес 33', 55' 71', Родри 38', Оярсабаль 89'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео второго гола Феррана Торреса:

Видео третьего гола Феррана Торреса:

Видео гола Оярсабаля:

Телеграф напоминает, что в этом поединке разыгрывалась единственная путевка из группы А4 в раунд плей-офф Лиги наций УЕФА. В итоге в следующий раунд турнира пробилась сборная Испании.

Турнирное положение команд:

Отметим, второй матч в квартете "4" Швейцария  - Украина не состоялся из-за коронавируса в команде Андрея Шевченко. В УЕФА уже прокомментировали данную ситуацию.

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Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Германии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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