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Месси установил историческое достижение в сборной Аргентины (видео)

Месси установил историческое достижение в сборной Аргентины (видео)
12:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер Argentina

Сборная Аргентины в рамках выездного матча 4-го тура группового раунда отбора на ЧМ-2022 обыграла команду Перу. Встреча, проходившая в Лиме на стадионе "Насьональ", завершилась победой гостей со счетом 0:2.

Забитыми мячами за Альбиселесте отметились Николас Гонсалес и Лаутаро Мартинес. А для бессменного лидера команды Лионеля Месси успех над Перу стал 85-й победой в составе национальной команды. Таким образом, шестикратный обладатель "Золотого мяча" по этому показателю опередил Хавьера Маскерано, который добыл 84 победы в 147 матчах. Лионель, в свою очередь, провел за Аргентину 142 игры.

Видеообзор матча Перу - Аргентина:

Отметим, этот триумф помог Аргентине (10 очков) подняться на 2-е место в отборочной группе. Лидирует Бразилия (12 очков), которая еще не теряла баллов в квалификации.

Ранее Телеграф рассказывал об удивительной голевой передачи Месси в игре за Барселону, который исполнил ее, не касаясь мяча.

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Все по теме:

Сборная Аргентины, Футбол, Сборная Перу, Антуан Гризманн и Лионель Месси, Отбор на ЧМ-2022.

Автор:

Телеграф
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