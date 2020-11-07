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Месси отдал голевую передачу, не касаясь мяча: обзор матча Барселона - Бетис (видео)

Месси отдал голевую передачу, не касаясь мяча: обзор матча Барселона - Бетис (видео)
Обновлено 19:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbarcelona

В субботу, 7 ноября, каталонская Барселона в рамках 9-го тура чемпионата Испании по футболу 2020/21 принимала Бетис. Встреча, проходившая на "Камп Ноу", завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Барселона - Бетис 5:2

Голы: Дембеле 22', Гризманн 49', Месси, 61 (c пенальти) 82', Педри 90' - Санабрия 45+3

В первом тайме команды обменялись голами: Усман Дембеле пушечным выстрелом прошил Браво, а гости отметились голом Антонио Санабрии.

Видео гола Дембеле:

Видео гола Санабрии:

Во втором тайме Рональд Куман выпустил на поле тяжелую артиллерию в виде Лионеля Месси и аргентинец с ходу сделал разницу. Сначала 6-кратный обладатель "Золотого мяча" принял просто гениальное решение пропустить мяч на Антуана Гризманна при простреле слева и француз вывел Сине-гранатовых вперед. Затем Лео забил гол с пенальти, а также оформил первый гол в этом сезоне с игры. Между голами Лионеля гости, играющие в 10-м, отквитали один мяч усилиями Лоренсо Морона. Финальную точку в игре поставил Педри.

Видео гола Гризманна после "бесконтактной передачи" Месси:

Видео гола Месси с пенальти:

Видео гола Лоренсо Морона:

Видео гола Месси:

Видео гола Педри:

Эта победа позволила Барселоне (11 очков) подняться на 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Бетис с 12 очками - седьмой. В следующем туре Сине-гранатовые отправятся в гости к Атлетико (21.11.2020), а Бетис дома примет Атлетик (23.11.2020).

Телеграф напоминает, что Барселона является соперником Динамо по Лиге чемпионов и на этой неделе каталонцы минимально победили киевлян на "Камп Ноу".

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Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, ФК Бетис.

Автор:

Телеграф
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