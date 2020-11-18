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Решительный дальний удар Мело и жестокий фол Кавани - в обзоре матча Уругвай - Бразилия (видео)

Решительный дальний удар Мело и жестокий фол Кавани - в обзоре матча Уругвай - Бразилия (видео)
Обновлено 13:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер cbf_futebol

В среду, 18 ноября (время киевское), сборная Бразилии в рамках матча 4-го тура группового раунда отбора на ЧМ-2022 обыграла команду Уругвая. Встреча проходила на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео и завершилась победой гостей со счетом 0:2.

Селесао уже в первом тайме оформили себе комфортную разницу мячей, а удаление Эдинсона Кавани во втором тайме не оставило хозяевам шансов отыграться. Голы за бразильцев оформили Артур Мело, который решился на дальний удар и Ришарлисон Андраде, переправивший головой мяч в сетку ворот Кампаньи после навеса Ренана Лоди.

Видеообзор матча Уругвай - Бразилия:

Бразилия выиграла все четыре матча квалификации и уверенно лидирует в группе.

Ранее Телеграф сообщал, что в другом матче отбора на ЧМ-2022 Аргентина нанесла поражение Перу

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Все по теме:

Сборная Бразилии, Футбол, Сборная Уругвая, Отбор на ЧМ-2022.

Автор:

Телеграф
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