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Футболисты украинской команды повально болеют коронавирусом

Футболисты украинской команды повально болеют коронавирусом
Обновлено 16:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Олимпик

В донецком Олимпике сообщили о массовой вспышке коронавируса в команде. Об этом заявил президент футбольного клуба Владислав Гельзин в комментарии ua.tribuna.

"Заболело много людей - и игроки, и из тренерского штаба. Но еще не все результаты тестов пришли. Ждем, будем понимать ситуацию пофамильно к вечеру. Очень много больных. Не ожидали, что такое число может быть. Ну один, ну два. Но прям столько. Человек десять уже есть, но еще не все результаты известны", - рассказал Гельзин.

В субботу, 21 ноября, Олимпик должен принять Зарю в рамках матча 10-го тура чемпионата Украины. Гельзин отметил, что решение по этому поединку пока не принимали и ситуация прояснится после окончательных результатов тестирования команды.

Ранее подобная вспышка коронавируса произошла в сборной Украины. В итоге матч национальной команды со Швейцарией был отменен.

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Все по теме:

ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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