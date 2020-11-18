В Германии приняли решение касательно главного тренера после 0:6 от Испании

Сборная Германии во вторник, 17 ноября, крупно уступила команде Испании на выезде со счетом 6:0. После игры на главного тренера сборной Германии Йоахима Лева посыпалась сокрушительная критика со стороны общественности, а многие источники начали искать Бундестим нового наставника, в частности назывались имена Юргена Клоппа (Ливерпуль) и Ханс-Дитера Флика (Бавария).

Однако руководство немецкого футбола в лице президента Немецкой федерации Фритца Келлера и директора национальных сборных Оливера Бирхоффа сохраняет доверие к Леву и не хотят перестановок в команде, сообщает beinsports.

Официально Немецкий футбольный союз пока никаких заявлений не делал, но Бирхофф в эфире телеканала ARD заявил, что поражение от Испании ничего не меняет и доверие к тренеру сохранено. Отметим, такая позиция футбольных функционеров также обусловлена скорым началом Евро-2020, ведь с новым наставником немецкая сборная и вовсе может не успеть подготовиться к чемпионату Европы.

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