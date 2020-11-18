Россию унизили в Лиге наций: видеообзор матча с Сербией

В среду, 18 ноября, сборная Сербии в рамках заключительного матча группового раунда Лиги наций УЕФА принимала команду России. Встреча, проходившая на стадионе "Райко Митич" в Белграде, завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

В первом тайме сербы попросту катком прошлись по команде РФ, забив четыре безответных мяча. За хозяев дублем отметился нападающий Реала Лука Йович и по голу забили Неманя Радонич и Душан Влахович. В начале второго тайма главный тренер сборной России Станислав Черчесов поменял вратаря и вместо Гильерме на поле появился Сослан Джанаев, однако и это не помогло от дальнейшего унижения на поле. На 64-й минуте поединка Филип Младенович забил пятый гол своей команды, установив окончательный счет в игре.

Видео гола Радонича:

Видео гола Йовича:

Видео гола Влаховича:

Видео второго гола Йовича:

Видео гола Младеновича:

Отметим, этот поединок был решающим в квартете 3 Лиги А для обеих команд. Сербия благодаря этому успеху сохранила прописку в Лиге B, а Россия, потерпев поражение, не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций.

Турнирное положение команд:

Телеграф напоминает, что в предыдущем туре Лиги наций сборная России была бита в Турции.