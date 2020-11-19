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Прекрасный соло гол Юзвяка и удивительная развязка - в обзоре матча Польша - Нидерланды (видео)

Прекрасный соло гол Юзвяка и удивительная развязка - в обзоре матча Польша - Нидерланды (видео)
01:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер footballoranje_

В среду, 18 ноября, сборная Польши в рамках заключительного тура группового раунда Лиги наций УЕФА принимала команду Нидерландов. Встреча, проходившая на стадионе Шленски в Хожуве, завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.

Уже на 5-й минуте хозяева вышли вперед усилиями Камиля Юзвяка, который забил шикарный соло гол, сделав удивительный забег длиной в полполя. Нидерланды лишь под занавес поединка отыгрались и вышли вперед. За команду Франка де Бура отметились Мемфис Депай, реализовавший пенальти, и Джорджиньо Вейналдум, который головой удачно замкнул навес с углового.

По итогам этого матча Нидерланды заняли второе место в группе 1,а поляки финишировали третьими. Команда Боснии и Герцеговины вылетела в дивизион B, а Италия пробилась в финал четырех Лиги наций.

Турнирное положение команд:

Ранее Телеграф сообщал, что Италия переиграла Боснию и Герцеговину на пути в плей-офф турнира. На нашем сайте доступен полный видеообзор этого матча.

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Все по теме:

Сборная Польши, Сборная Нидерландов, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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