Англия смяла Исландию в Лиге наций: видеообзор матча

Сборная Англии в ничего уже не значащем поединке порадовала своих болельщиков и разгромила команду Исландии. Встреча 6-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась разгромной победой Трех Львов со счетом 4:0.

За англичан отметились Деклан Райс, Мейсон Маунт, а Фил Фоден умудрился отметиться дублем за четыре минуты в концовке поединка.

Турнирное положение команд:

Этот успех никак не повлиял на положение подопечных Гарета Саутгейта. В итоге англичане финишировали лишь третьими в квартете 2 Лиги А, а Исландия и вовсе вылетела в дивизион B, проиграв во всех шести поединках.

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