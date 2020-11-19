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Англия смяла Исландию в Лиге наций: видеообзор матча

Англия смяла Исландию в Лиге наций: видеообзор матча
02:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер Sanchooo10

Сборная Англии в ничего уже не значащем поединке порадовала своих болельщиков и разгромила команду Исландии. Встреча 6-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась разгромной победой Трех Львов со счетом 4:0.

За англичан отметились Деклан Райс, Мейсон Маунт, а Фил Фоден умудрился отметиться дублем за четыре минуты в концовке поединка.

Турнирное положение команд:

Этот успех никак не повлиял на положение подопечных Гарета Саутгейта. В итоге англичане финишировали лишь третьими в квартете 2 Лиги А, а Исландия и вовсе вылетела в дивизион B, проиграв во всех шести поединках.

Ранее Телеграф сообщал, что Бельгия в очном противостоянии с Данией решила судьбу путевки в плей-офф Лиги наций. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.

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Все по теме:

Сборная Англии, Футбол, Сборная Исландии, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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