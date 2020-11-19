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Четверг, 19.11.2020
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Смешной фейл Куртуа и очередная "пушка" Тилеманса - в обзоре матча Бельгия - Дания (видео)

Смешной фейл Куртуа и очередная "пушка" Тилеманса - в обзоре матча Бельгия - Дания (видео)
00:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер belreddevils

В среду, 18 ноября, состоялись заключительные матчи групповой стадии Лиги наций УЕФА, в частности в центральном поединке игрового дня сборная Бельгии в битве за путевку в раунд плей-офф принимала команду Дании. Встреча, проходившая в Левене, завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

За бельгийцев дублем отметился главный бомбардир сборной - Ромелу Лукаку, а также по голу на свой счет записали Юри Тилеманс, который на днях забил фантастический гол англичанам, и "мозг" команды Кевин Де Брейне. Датчане ответили бельгийцам точным выстрелом Йонаса Винда, а один гол гостям "подарил" вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Этот успех позволил бельгийцам уверенно занять первое место в группе 2 Лиги А. Таким образом, Красные Дьяволы вышли в финал четырех Лиги наций. Сборная Дании по итогам группового турнира стала второй, опередив по дополнительным показателям команду Англии. Исландия вылетела в дивизион B.

Турнирное положение команд:


В другом матче игрового дня команда Россия была уничтожена мотивированными сербами.

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Все по теме:

Футбол, Сборная Бельгии, Лига Наций УЕФА, Девичья сборная Украины по футболу.

Автор:

Телеграф
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