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Вспышка коронавируса лишила украинскую команду всех вратарей

Вспышка коронавируса лишила украинскую команду всех вратарей
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: UPL

Матч 10-го тура чемпионата Украины 2020/21 Олимпик - Заря, который должен был пройти 21 ноября, отменен из-за вспышки коронавируса в стане донецкой команды. Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.

По информации источника, хозяева матча проинформировали лигу о невозможности проведения игры. Причиной этому послужила эпидемия коронавируса в Олимпике, в котором заболели все вратари, что делает игру попросту невозможной. УПЛ также решила не проводить встречи между командами и в других возрастных группах (U-19 и U-21, - прим. ред.). 

О новых датах проведения игр между командами УПЛ сообщит позднее.

Ранее Телеграф сообщал, что матч Швейцария - Украина не состоялся из-за коронавируса и вскоре УЕФА должен принять решение о судьбе поединка.

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Все по теме:

ФК Олимпик, ФК Заря, Футбол, УПЛ, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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