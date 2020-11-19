Вспышка коронавируса лишила украинскую команду всех вратарей

Матч 10-го тура чемпионата Украины 2020/21 Олимпик - Заря, который должен был пройти 21 ноября, отменен из-за вспышки коронавируса в стане донецкой команды. Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.

По информации источника, хозяева матча проинформировали лигу о невозможности проведения игры. Причиной этому послужила эпидемия коронавируса в Олимпике, в котором заболели все вратари, что делает игру попросту невозможной. УПЛ также решила не проводить встречи между командами и в других возрастных группах (U-19 и U-21, - прим. ред.).

О новых датах проведения игр между командами УПЛ сообщит позднее.

Ранее Телеграф сообщал, что матч Швейцария - Украина не состоялся из-за коронавируса и вскоре УЕФА должен принять решение о судьбе поединка.