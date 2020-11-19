Скачать
Четверг, 19.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Футболист на последней минуте забил победный гол ударом ножницами с нулевого угла (видео)
Футболист на последней минуте забил победный гол ударом ножницами с нулевого угла (видео)
Боец ММА побывал в нокауте, а судья и не думал останавливать бой (видео)
Боец ММА побывал в нокауте, а судья и не думал останавливать бой (видео)
Лига наций: кто вышел в финал, а кто опустился в классе
Лига наций: кто вышел в финал, а кто опустился в классе
Стали известны последние результаты тестирования сборной Украины на коронавирус
Стали известны последние результаты тестирования сборной Украины на коронавирус

УЕФА решит судьбу матча Швейцария - Украина в ближайшее время

УЕФА решит судьбу матча Швейцария - Украина в ближайшее время
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм uafukraine

Отмененный швейцарскими властями матч Лиги наций Швейцария - Украина явно является головной болью для УЕФА, ведь очевидного решения в этой ситуации явно нет.

По информации Футбол NEWS, УЕФА может принять решение по этом поединку уже завтра, 20 ноября. Уточняется, что вариантов развития ситуации много и предугадать дальнейшее развитие событий невозможно.

Телеграф напоминает, что игру 6-го тура группового раунда Лиги наций отменил главный врач кантона Люцерн. Против этого решения были и УЕФА, и сборная Швейцарии, и команда Украины, которая выполнила все необходимые меры для участия в поединке. В итоге в Швейцарии считают, что для переноса матча попросту нет места в календаре национальной команды. Теперь все с нетерпением ждут решения УЕФА.

Ранее Телеграф сообщал, что УЕФА присудил техническое поражение сборной Норвегии, власти которой не пустили команду на игру Лиги наций из-за коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, УЕФА, Сборная Швейцарии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА присудил сборной техническое поражение в Лиге наций
02 В Германии приняли решение касательно главного тренера после 0:6 от Испании
03 Россию унизили в Лиге наций: видеообзор матча с Сербией
04 Боксер с убийственным ударом намекнул на бой с Усиком
05 Лига наций: результаты матчей 18 ноября (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь