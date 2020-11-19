УЕФА решит судьбу матча Швейцария - Украина в ближайшее время

Отмененный швейцарскими властями матч Лиги наций Швейцария - Украина явно является головной болью для УЕФА, ведь очевидного решения в этой ситуации явно нет.

По информации Футбол NEWS, УЕФА может принять решение по этом поединку уже завтра, 20 ноября. Уточняется, что вариантов развития ситуации много и предугадать дальнейшее развитие событий невозможно.

Телеграф напоминает, что игру 6-го тура группового раунда Лиги наций отменил главный врач кантона Люцерн. Против этого решения были и УЕФА, и сборная Швейцарии, и команда Украины, которая выполнила все необходимые меры для участия в поединке. В итоге в Швейцарии считают, что для переноса матча попросту нет места в календаре национальной команды. Теперь все с нетерпением ждут решения УЕФА.

Ранее Телеграф сообщал, что УЕФА присудил техническое поражение сборной Норвегии, власти которой не пустили команду на игру Лиги наций из-за коронавируса.