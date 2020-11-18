В Швейцарии заявили о невозможности проведения матча с Украиной в 2021 году

Президент Футбольной ассоциации Швейцарии Доминик Блан высказался касательно возможного переноса матча шестого тура группового раунда Лиги наций УЕФА с Украиной.

По словам функционера, в 2021 году стартует отбор на ЧМ-2022 и пройдет Евро-2020 и эти обстоятельства не позволяют швейцарцам найти место в календаре для незапланированного поединка с Украиной. Поэтому Блан ждет решение УЕФА касательно данной ситуации.

"Мы хотим провести этот матч, чтобы все решить честно. Но в 2021 году это сделать невозможно, учитывая напряженный график. Все международные окна заняты", - рассказал Блан в комментарии tdg.ch.

Напомним, власти Швейцарии решили не рисковать и после очередного случая заражения коронавирусом в сборной Украины поместили команду Андрея Шевченко на карантин и отменили игру. В УАФ прояснили ситуацию и подтвердили, что со стороны украинской делегации нарушений регламента не было. Однако сборная Украины все-таки покинула Люцерн и возвращается в Украину, так и не сыграв со Швейцарией.