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УЕФА присудил сборной техническое поражение в Лиге наций

УЕФА присудил сборной техническое поражение в Лиге наций
Обновлено 20:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер nff_landslag

Сборной Норвегии присудили техническое поражение за неявку на матч 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА с Румынией. Встреча должна была пройти в Бухаресте на "Национальном стадионе", однако власти скандинавской страны не пустили свою команду на гостевой поединок из-за одного случая заражения коронавирусом.  

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"Дисциплинарный комитет УЕФА сегодня рассмотрел ситуацию с отменой матча между Румынией и Норвегией. УЕФА решил присудить Норвегии техническое поражение со счетом 0:3. У Норвежской федерации футбола есть пять дней на то, чтобы оспорить данное решение", - гласит сообщение на официальной страничке в twitter Федерации футбола Норвегии.

В среду, 18 ноября, сборная Норвегии примет команду Австрии. В случае победы с разницей в 2 мяча, норвежцы повысятся в классе и подымутся в элитный дивизион А.

Телеграф напоминает, что сборная Украины также ждет вердикта от УЕФА касательно несостоявшегося матча со Швейцарией. Ситуация там совсем другая и техническое поражение Желто-синих маловероятно.

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Все по теме:

Сборная Румынии, УЕФА, Футбол, Сборная Норвегии, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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