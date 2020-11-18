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Маркевич: С Испанией или Германией швейцарцы так не поступили бы

Маркевич: С Испанией или Германией швейцарцы так не поступили бы
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию, возникшую из-за отмены матча 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Швейцарии. Власти Люцерна решили отправить сборную Украины на карантин и игра точно не состоится в ближайшее время.

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По словам Маркевича, швейцарские власти пошли на уловки, чтобы получить техническую победу, ведь на поле победить украинцев не так-то просто. Также футбольный функционер считает, что со сборным Испании и Германии такая ситуация и вовсе не случилась бы.

"Это полный бардак. Украинцы готовились и могли сыграть. То, что придумали швейцарцы - даже не знаю, как могло такое произойти. Они могут сейчас говорить что угодно. Если вам нужны три пункта и прописка в элитном дивизионе Лиги наций, то выйдите на поле и покажите, что вы сильнее, а не решайте вопрос такими подковерными играми. Понятно, что с испанцами и немцами они себя так не повели бы", - рассказал Маркевич в комментарии для 1927.kiev.ua.

Телеграф напоминает, что главный врач кантона Люцерн отменил игру Швейцария - Украина 17 ноября. В УАФ отмечают, что сборная Украины выполнила все требования для участия в поединке. Теперь судьбу поединка решат в УЕФА

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Все по теме:

Сборная Украины, Мирон Маркевич, Сборная Швейцарии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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