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Защитник "Александрии" впервые стал папой

Защитник "Александрии" впервые стал папой
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram Валерия Луткевича

Защитник "Александрии" Валерий Лучкевич стал отцом. У него родился сын, которого назвали Леоном. Рост мальчика составил 53 см, а вес - 3450 гр.

Об этом украинский футболист сообщил на своей странице в Инстаграм.

"Я стал Отцом. спасибо тебе моя дорогая Анна, ты у меня большая умничка, я тебя очень люблю. Добро пожаловать в нашу семью Леон Валерьевич", - написал Лучкевич.

 
 
 
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Валерий редко делится совместными фотографиями со своей женой.

 
 
 
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А вот Анна активно выкладывает кадры из личной жизни на своей странице в Инстаграм.

 
 
 
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Напомним, что защитник "Александрии" Валерий Лучкевич женился на своей возлюбленной Анне в 2017 году. Торжественное событие проходило в Днепре.

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ФК Александрия, Валерий Лучкевич.

Автор:

Телеграф
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