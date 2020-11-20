Защитник "Александрии" впервые стал папой

Защитник "Александрии" Валерий Лучкевич стал отцом. У него родился сын, которого назвали Леоном. Рост мальчика составил 53 см, а вес - 3450 гр.

Об этом украинский футболист сообщил на своей странице в Инстаграм.

"Я стал Отцом. спасибо тебе моя дорогая Анна, ты у меня большая умничка, я тебя очень люблю. Добро пожаловать в нашу семью Леон Валерьевич", - написал Лучкевич.

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Валерий редко делится совместными фотографиями со своей женой.

View this post on Instagram A post shared by Luch (@valerii.luchkevych)

А вот Анна активно выкладывает кадры из личной жизни на своей странице в Инстаграм.

View this post on Instagram A post shared by Anna (Opalnic) Luchkevych (@_anna_luch_)

View this post on Instagram A post shared by Anna (Opalnic) Luchkevych (@_anna_luch_)

View this post on Instagram A post shared by Anna (Opalnic) Luchkevych (@_anna_luch_)

Напомним, что защитник "Александрии" Валерий Лучкевич женился на своей возлюбленной Анне в 2017 году. Торжественное событие проходило в Днепре.