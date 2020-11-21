ПСЖ сенсационно проиграл Монако, ведя в счете в два мяча (видео)

Монако в рамках 11-го тура чемпионата Франции принимал ПСЖ. Встреча, проходившая на стадионе "Луи II", завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Гости лучше начали матч и к 37-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль, сначала реализовав выход один на один, а затем переиграв Манноне с пенальти. А во втором тайме монегаски совершили невероятный камбэк - дублем отметился Кевин Фолланд и 11-метровый удар реализовал Сеск Фабрегас.

Несмотря на этот результат, ПСЖ (24 очка) сохраняет лидерство в Лиге 1. Монако (20 очков) поднялся на вторую позицию.

Ранее Телеграф сообщал, что ПСЖ неудачно стартовал в Лиге чемпионов. В своей последней игре парижане уступили РБ Лейпциг и над ними нависла угроза вылета из группы.