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ПСЖ сенсационно проиграл Монако, ведя в счете в два мяча (видео)

ПСЖ сенсационно проиграл Монако, ведя в счете в два мяча (видео)
Обновлено 10:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер as_monaco

Монако в рамках 11-го тура чемпионата Франции принимал ПСЖ. Встреча, проходившая на стадионе "Луи II", завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Гости лучше начали матч и к 37-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль, сначала реализовав выход один на один, а затем переиграв Манноне с пенальти. А во втором тайме монегаски совершили невероятный камбэк - дублем отметился Кевин Фолланд и 11-метровый удар реализовал Сеск Фабрегас

Несмотря на этот результат, ПСЖ (24 очка) сохраняет лидерство в Лиге 1. Монако (20 очков) поднялся на вторую позицию.

Ранее Телеграф сообщал, что ПСЖ неудачно стартовал в Лиге чемпионов. В своей последней игре парижане уступили РБ Лейпциг и над ними нависла угроза вылета из группы.

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Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, Лига 1, ФК Монако.

Автор:

Телеграф
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