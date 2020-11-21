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Курьезный автогол и сольный проход Вернера - в обзоре матча Ньюкасл - Челси (видео)

Курьезный автогол и сольный проход Вернера - в обзоре матча Ньюкасл - Челси (видео)
Обновлено 16:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер chelseafc

В субботу, 21 ноября, Ньюкасл в рамках матча 9-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал лондонский Челси. Встреча проходила на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и завершилась победой гостей со счетом 0:2.

"Пенсионеры" вышли вперед благодаря раннему курьезному автоголу Федерико Фернандеса на 10-й минуте и упрочили свое лидерство усилиями Тэмми Абрахама на 65-й минуте, которому ассистировал Тимо Вернер, протащивший мяч в блестящем соло проходе со своей половины поля.

Видео автогола Фернандеса:

Видео гола Абрахама:

Этот успех вывел Челси (18 очков) на промежуточное первое место в турнирной таблице АПЛ. Ньюкасл (11 очков) - 13-й. В следующем туре Аристократы примут Тоттенхэм (29.11.2020), а Сороки сыграют в гостях с Кристал Пэлас (27.11.2020).

Ранее Челси и Манчестер сыграли вничью в АПЛ.

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ФК Челси, ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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