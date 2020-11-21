Шахтер отпускает Динамо в отрыв: видеообзор матча с Александрией

В субботу, 21 ноября, Шахтер в рамках матча 10-го тура группового раунда чемпионата Украины 2020/21 принимал Александрию. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась ничьей 1:1.

Все ключевые события игры уместились в концовку первого тайма и начало второй 45-минутки. На 31-й минуте нападающий Шахтера Жуниор Мораес получил прямое удаление от Екатерины Монзуль за жуткий подкат в центре поля. Несмотря на численное меньшинство, Горняки вышли вперед усилиями бразильца Додо, который головой замкнул передачу Алана Патрика. Гости отыгрались быстро: на 53-й минуте Евгений Банада удачно замкнул прострел Ковальца.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо добыло уверенную победу над Ингульцом и сохранило первую позицию в турнирной таблице УПЛ.

Таким образом, киевляне вырвались вперед от идущего вторым Шахтера на три очка. В следующем туре дончане сыграют в гостях с Днепром-1, а Александрия примет Рух. Оба матча пройдут 28 ноября.