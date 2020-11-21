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Динамо перед Барселоной расправилось с Ингульцом (видео)

Динамо перед Барселоной расправилось с Ингульцом (видео)
15:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм fc_dynamo_kyiv

В субботу, 21 ноября, Ингулец в рамках 10-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал Динамо. Встреча, проходившая на стадионе "Звезда" в Кропивницком, завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:2.

Первый гол в поединке забил полузащитник киевлян Денис Гармаш, который на 15-й минуте встречи переиграл Шуста в ближнем бою. Голевая передача на счету Буяльского. Во втором тайме на 80-й минуте Николай Шапаренко ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество киевлян. Отметим, на 30-й и 92-й минутах поединка Ингулец забивал голы, который в итоге были отменены VAR из-за офсайда.

Этот успех позволил Динамо (1-е место, 23 очка) оторваться на 4 балла в турнирной таблице УПЛ от Шахтера (2-е место, 19 очков), который проведет матч 10-го тура в субботу. Ингулец с 7 баллами в активе - 11-й.

Во вторник, 24 ноября, Динамо проведет домашний поединок 4-го тура Лиги чемпионов с Барселоной. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" без зрителей на трибунах.

Ранее Телеграф рассказывал подробности ухода Артема Кравца из Динамо.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Ингулец.

Автор:

Телеграф
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