Динамо сделало важное заявление для болельщиков перед матчем с Барселоной

Динамо сообщило болельщикам, что матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 с Барселоной, который пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", состоится без зрителей. Об этом информирует официальный сайт команды.

В Динамо напомнили болельщикам о сложной эпидемиологической ситуации в Киеве, которая не оставляет шансов для проведения массовых мероприятий, в том числе и футбольных матчей в присутствии зрителей.

Телеграф напоминает, что игра в Каталонии завершилась минимальной победой Барселоны. В том матче на поле феерил вратарь киевлян Руслан Нещерет. Ситуация в группе обязывает киевлян побеждать, иначе украинский клуб рискует досрочно прекратить борьбу в Лиге чемпионов.

Ранее Телеграф сообщал, что основной нападающий Динамо заразился коронавирусом накануне игры с Барселоной.