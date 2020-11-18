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Динамо сделало важное заявление для болельщиков перед матчем с Барселоной

Динамо сделало важное заявление для болельщиков перед матчем с Барселоной
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Динамо сообщило болельщикам, что матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 с Барселоной, который пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", состоится без зрителей. Об этом информирует официальный сайт команды.

В Динамо напомнили болельщикам о сложной эпидемиологической ситуации в Киеве, которая не оставляет шансов для проведения массовых мероприятий, в том числе и футбольных матчей в присутствии зрителей.

Телеграф напоминает, что игра в Каталонии завершилась минимальной победой Барселоны. В том матче на поле феерил вратарь киевлян Руслан Нещерет. Ситуация в группе обязывает киевлян побеждать, иначе украинский клуб рискует досрочно прекратить борьбу в Лиге чемпионов.

Ранее Телеграф сообщал, что основной нападающий Динамо заразился коронавирусом накануне игры с Барселоной.

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ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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