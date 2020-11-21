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Реал допустил осечку в чемпионате Испании: видеообзор матча с Вильярреалом

Реал допустил осечку в чемпионате Испании: видеообзор матча с Вильярреалом
Обновлено 20:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер realmadrid

В субботу, 21 ноября, Вильярреал в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал Реал. Игра, проходившая на "Эстадио де ла Серамика", завершилась ничьей 1:1. 

Сливочные вышли вперед уже на 2-й минуте усилиями Мариано Диаса, который головой замкнул навес Карвахаля с правого фланга. А во втором тайме Жерар Морено Балагеро сравнял счет, реализовав 11-метровый удар.

Видео гола Диаса:

Видео гола: Жерар Морено Балагеро: 

Эта осечка отправила Реал (17 очков) на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Вильярреал (19 очков) - второй. В следующем туре Сливочные примут Алавес (28.11.2020), а Желтая Субмарина отправится в гости к Реалу Сосьедад (29.11.2020)

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 9-м туре испанской Ла Лиги Реал был разбит Валенсией.

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Все по теме:

ФК Реал, ФК Вильярреал, Футбол, Ла Лига.

Автор:

Телеграф
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