Реал допустил осечку в чемпионате Испании: видеообзор матча с Вильярреалом

В субботу, 21 ноября, Вильярреал в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал Реал. Игра, проходившая на "Эстадио де ла Серамика", завершилась ничьей 1:1.

Сливочные вышли вперед уже на 2-й минуте усилиями Мариано Диаса, который головой замкнул навес Карвахаля с правого фланга. А во втором тайме Жерар Морено Балагеро сравнял счет, реализовав 11-метровый удар.

Видео гола Диаса:

Видео гола: Жерар Морено Балагеро:

Эта осечка отправила Реал (17 очков) на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Вильярреал (19 очков) - второй. В следующем туре Сливочные примут Алавес (28.11.2020), а Желтая Субмарина отправится в гости к Реалу Сосьедад (29.11.2020)

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 9-м туре испанской Ла Лиги Реал был разбит Валенсией.