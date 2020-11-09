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Хет-трик с пенальти и автогол помогли "Валенсии" уничтожить "Реал" 4:1 - видеообзор матча

Хет-трик с пенальти и автогол помогли "Валенсии" уничтожить "Реал" 4:1 - видеообзор матча
01:32 Сегодня Телеграф valenciacf.com

После волевой победы над "Интером" в Лиге чемпионов, мадридский "Реал" в 9 туре чемпионата Испании крупно уступил "Валенсии".

Три гола в ворота "сливочных" были забиты с пенальти, два из которых арбитр назначил после консультации с VAR.

Все три одинадцатиметровых в ворота Тибо Куртуа забил Карлес Солер. Также автоголом отличился защитник "Реала" Варан. "Валенсия" же пропустила лишь однажды. Примечательно, что именно Карим Бензема открыл счет и начало для королевского клуба не предвещало беды.

Валенсия Реал Мадрид 4:1 видеообзор матча

Голы: Солер, 35 (с пенальти), 54 (с пенальти), 63 (с пенальти), Варан, 45+1 (автогол) - Бензема, 23

Валенсия: Доменек, Васс, Паулиста, Гильямон, Гайя, Муса (Хасон, 87), Солер, Рачич, Черышев (Лато, 77), Ли Кан Ин (Гамейро, 81), Гомес (Собрино, 88).

Реал: Куртуа, Васкес, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Вальверде (Кроос, 76), Иско (Йович, 83), Асенсио (Родриго, 64), Бензема (Мариано, 75), Винисиус (Эдегор, 64).

Предупреждения: Солер, Гильямон, Доменек - Марсело, Рамос.

Напомним, в воскресенье прошел главный матч УПЛ, в котором "Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0.

В центральном матче АПЛ "Мансити" и "Ливерпуль" сыграли в ничью. В матче также было назначено два пенальти.

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ФК Реал, ФК Валенсия, Футбол, Ла Лига.

Автор:

Телеграф
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