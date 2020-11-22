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Коноплянка может вернуться в испанскую Примеру

Коноплянка может вернуться в испанскую Примеру
Обновлено 11:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм konoplyanka.official

Украинский атакующий полузащитник Евгений Коноплянка уже этой зимой может вернуться в высший дивизион чемпионата Испании. Об этом сообщает fichajes.

По информации источника, Валенсия после громких продаж Жоффре Кондогбья и Даниэля Парехо хочет сформировать команду из недорогих, но качественных футболистов. Одним из таких является Евгений Коноплянка, стоимость которого оценивается в €5 млн.

Издание сообщает, что Коноплянка после своих вояжей в Севилью и Шальке все еще жаждет еще одного "европейского приключения" и Валенсия вполне может организовать это. Среди "плюсов" футболиста выделяют его возможность протащить мяч, хорошее видение поля, а также качественные  передачи.

На данный момент украинец восстанавливается от травмы. В сезоне 2020/21 Евгений принял участие в 4-х матчах, но голевыми действиями отличиться не сумел.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер потерял очки перед матчем Лиги чемпионов с Боруссией М.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Валенсия, Футбол, Ла Лига, УПЛ, Евгений Коноплянка.

Автор:

Телеграф
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