Коноплянка может вернуться в испанскую Примеру

Украинский атакующий полузащитник Евгений Коноплянка уже этой зимой может вернуться в высший дивизион чемпионата Испании. Об этом сообщает fichajes.

По информации источника, Валенсия после громких продаж Жоффре Кондогбья и Даниэля Парехо хочет сформировать команду из недорогих, но качественных футболистов. Одним из таких является Евгений Коноплянка, стоимость которого оценивается в €5 млн.

Издание сообщает, что Коноплянка после своих вояжей в Севилью и Шальке все еще жаждет еще одного "европейского приключения" и Валенсия вполне может организовать это. Среди "плюсов" футболиста выделяют его возможность протащить мяч, хорошее видение поля, а также качественные передачи.

На данный момент украинец восстанавливается от травмы. В сезоне 2020/21 Евгений принял участие в 4-х матчах, но голевыми действиями отличиться не сумел.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер потерял очки перед матчем Лиги чемпионов с Боруссией М.